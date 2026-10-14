Un adolescente de 18 años fue herido de bala en el abdomen y en un brazo dentro de la Escuela N°58 “Independencia Argentina”, situada en la localidad de Villa Dorrego, partido de La Matanza. El autor del disparo fue otro alumno de la institución, que quedó detenido.

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A raíz de lo ocurrido y luego de un llamado al 911, personal de la comisaria 4ª de villa Dorrego se hizo presente en el establecimiento ubicado entre las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón para detener al autor del disparo de 17 años. A su vez, encontraron una pistola Bersa calibre 22 que había sido descartada por el tirador.

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En el lugar de los hechos, la víctima recibió las primeras atenciones médicas antes de su traslado en un vehículo particular al Hospital Simplemente Evita, del kilómetro 32 de la ruta 3, en González Catán.

La víctima, antes de ingresar al quirófano, les dijo a las enfermeras que había recibido las heridas cuando “su amigo” le mostraba el arma y “se le escaparon los tiros”.

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