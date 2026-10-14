El Gobierno de la provincia de Buenos Aires adjudicó una contratación por más de $15.760 millones para garantizar el abastecimiento de medicamentos, alcoholes y soluciones parenterales destinados a los servicios del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA).

Ads

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 7600-MSALGP-2026 del Ministerio de Salud, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El contrato tendrá una vigencia de 24 meses y contempla la provisión de insumos para distintas áreas vinculadas con la atención de pacientes trasplantados.

Según la documentación oficial, la adjudicación se distribuyó entre las empresas DNM Farma S.A., que concentrará la mayor parte de los fondos, y MG Insumos S.A., que tendrá a su cargo una porción menor de la contratación.

De acuerdo con el anexo de adjudicación, DNM Farma recibirá $15.508.876.864,38, mientras que MG Insumos tendrá asignados $252.046.707. En conjunto, los montos superan los $15.760 millones y corresponden a la provisión de productos destinados a la Farmacia Central, el CRAI Norte, la Unidad de Trasplante Renal y el Servicio Provincial de Procuración.

La compra se realizó mediante la Licitación Pública Nacional N.º F-22/26, que recibió siete ofertas. Según los antecedentes del expediente, DNM Farma presentó los menores precios totales para los lotes 1 al 6, mientras que MG Insumos resultó adjudicataria de los lotes 7 y 8. Para uno de estos últimos lotes se había presentado una única oferta.

Ads

Con esta adjudicación, la administración provincial busca asegurar el suministro de productos para las áreas que dependen del organismo durante los próximos dos años.

Ads