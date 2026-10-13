El Gobierno de la provincia de Buenos Aires destinará $80 millones a financiar proyectos artísticos y culturales de murgas, comparsas y agrupaciones de carnaval de todo el territorio bonaerense. La iniciativa fue oficializada este martes en el Boletín Oficial y forma parte del programa “Carnaval es Cultura”, impulsado por el Instituto Cultural provincial.

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La convocatoria contempla la entrega de 120 apoyos económicos para fortalecer el trabajo de las organizaciones carnavaleras, promover la producción artística y acompañar las actividades culturales que desarrollan en sus comunidades.

De acuerdo con la resolución, se otorgarán 40 premios de $1 millón y otros 80 de $500.000. La entrega de los fondos está prevista para febrero de 2027, mientras que la presentación y evaluación de los proyectos se realizará durante este año.

Los recursos estarán destinados a financiar distintas necesidades de las agrupaciones, entre ellas la confección y reparación de trajes, la compra y el mantenimiento de instrumentos musicales y la producción de espectáculos. También podrán utilizarse para otras actividades vinculadas con las propuestas culturales de cada organización, con el objetivo de fortalecer su desarrollo artístico y su participación comunitaria.

Para acceder a los beneficios, las agrupaciones deberán estar inscriptas previamente en el Registro Provincial de Murgas, Comparsas y Agrupaciones de Carnaval. Los proyectos serán evaluados por un jurado y la selección se organizará por regiones culturales, con el propósito de favorecer una distribución territorial equitativa de los recursos.

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La iniciativa se enmarca en “Carnaval es Cultura”, un programa creado en 2022 que busca promover la formación, la producción artística y la organización de las agrupaciones carnavaleras bonaerenses. Entre sus objetivos se encuentran acompañar a las organizaciones en la elaboración de proyectos, fomentar la planificación de sus actividades y reconocer el aporte de las murgas y comparsas a la identidad cultural de cada comunidad.

El programa fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que la nueva convocatoria forma parte de una política de acompañamiento que el Instituto Cultural busca sostener en los próximos años.

Según lo establecido en la resolución, los gastos correspondientes a los premios serán imputados al presupuesto provincial de 2027, sujetos a la disponibilidad de las partidas correspondientes.

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