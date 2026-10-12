El cuerpo de uno de los dos kayakistas que habían desaparecido hace casi tres semanas frente a las costas de Santa Teresita fue encontrado el sábado en una playa de Las Toninas. Se trata de Oscar Barbero, de 64 años, cuya identidad fue confirmada durante la madrugada del domingo por su hija, a partir de la vestimenta y los objetos personales que llevaba consigo.

Ads

Puede interesarte

El hallazgo se produjo alrededor de las 9, a la altura de la calle 4 y la playa, en el partido de La Costa. Personal de Defensa Civil dio aviso a la Prefectura Naval Argentina, que desplegó efectivos en el lugar. También intervino personal policial, que preservó el sector para facilitar las tareas de los investigadores.

El avanzado estado de descomposición del cuerpo dificultó su identificación inicial. Sin embargo, las prendas y las pertenencias recuperadas permitieron orientar las averiguaciones. Entre los objetos encontrados había un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola.

La hija de Barbero se presentó en la dependencia policial durante la madrugada del domingo y reconoció los elementos personales de su padre, lo que permitió confirmar su identidad.

Ads

La investigación para determinar las causas de la muerte

La causa quedó a cargo del fiscal Mascioli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Mar del Tuyú. El funcionario dispuso preservar el lugar, realizar las pericias correspondientes y trasladar el cuerpo para la autopsia.

El examen forense se realizó en la morgue de Paraje Pavón y buscará establecer las causas del fallecimiento, además de aportar elementos para reconstruir lo sucedido. La investigación fue caratulada inicialmente como “Averiguación de causales de muerte”.

Una búsqueda que lleva casi tres semanas

Barbero había desaparecido el 21 de septiembre junto a Félix Mendieta, de 43 años, luego de ingresar al mar en kayak frente a Santa Teresita. Durante aquella jornada, uno de los navegantes logró comunicarse telefónicamente con Prefectura para advertir que se encontraba mar adentro y tenía dificultades para regresar a la costa.

Ads

De acuerdo con los datos aportados durante la comunicación, el hombre estaba a bordo de un kayak turquesa, frente a la calle 29 y a unas dos millas náuticas de la costa, aproximadamente 3,7 kilómetros.

A partir de ese llamado se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda y rescate, con la participación de Prefectura Naval Argentina, la Armada y distintas fuerzas de seguridad. Las tareas incluyeron patrullajes marítimos, sobrevuelos y recorridas terrestres por diferentes sectores del litoral bonaerense.

Las condiciones meteorológicas, los fuertes vientos y la visibilidad reducida complicaron los trabajos durante las primeras jornadas. El rastrillaje se extendió por las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, además de sectores cercanos al arroyo San Clemente.

Tras el hallazgo e identificación de Barbero, el operativo continúa para localizar a Mendieta, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Mientras tanto, la Justicia busca determinar qué ocurrió durante la travesía que terminó con la desaparición de ambos hombres.