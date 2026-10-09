Los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y de la Ruta Provincial 6 tendrán nuevos valores a partir de este sábado 10 de octubre, tras una actualización tarifaria autorizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. La medida alcanza a los corredores concesionados a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

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En la autopista que conecta la Ciudad de Buenos Aires con La Plata, el aumento será del 8,3% para los vehículos de dos ejes. En tanto, también se actualizarán las tarifas de las estaciones de peaje ubicadas sobre la Ruta 6, donde el sistema de cobro comenzó a implementarse recientemente.

Con el nuevo cuadro tarifario, los automóviles de dos ejes que circulen por el peaje de Hudson en dirección a La Plata pasarán de pagar $2.400 a $2.600 durante el horario no pico. En sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, el valor aumentará de $4.800 a $5.200 por pasada. Por su parte, el peaje de Quilmes-Berazategui-Bernal tendrá una tarifa de $1.900, frente a los $1.700 que se abonaban hasta ahora.

En la Ruta Provincial 6, los peajes de San Vicente y Las Heras también tendrán un incremento. Para los vehículos de dos ejes, la tarifa pasará a ser de $2.276. En tanto, para la cabina de Los Cardales, que todavía no se encuentra habilitada, el valor previsto para esa misma categoría será de $4.552.

A diferencia de los peajes tradicionales, la Ruta 6 cuenta con un sistema de cobro electrónico sin barreras. El mecanismo permite identificar automáticamente la categoría del vehículo y efectuar el cobro de manera electrónica.

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La actualización responde a dos esquemas tarifarios diferentes. En la Autopista Buenos Aires-La Plata se aplica un mecanismo de revisión trimestral aprobado en 2024, que contempla la evolución del índice de salarios del sector registrado, con una ponderación del 55%; el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), con el 25%; y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el 20%. Los tres son elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el caso de la Ruta 6, la Provincia había aprobado en junio de 2026 el cuadro tarifario para habilitar el cobro de peajes. La nueva actualización trimestral se basa en un esquema transitorio que toma como referencia la variación del IPC desde diciembre de 2016, mientras se aguarda la revisión ordinaria del contrato de concesión.

La suba se suma a los recientes aumentos aplicados en los peajes de las rutas que conducen a la Costa Atlántica, en un contexto de actualización de las tarifas de los corredores viales bonaerenses.

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