La situación de los profesionales que trabajan con el PAMI genera una creciente preocupación en la provincia de Buenos Aires. El Colegio de Médicos bonaerense advirtió sobre el deterioro de las condiciones laborales de quienes atienden a jubilados y pensionados, y alertó que la falta de respuestas podría afectar el acceso a los servicios de salud.

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La entidad expresó su respaldo a los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios a través de la obra social, quienes denuncian que los honorarios y las cápitas que perciben resultan insuficientes para afrontar los gastos necesarios para mantener sus consultorios.

Entre los principales problemas aparecen el incremento de los alquileres, los servicios, los insumos médicos y los salarios del personal administrativo. Según señalaron, los ingresos profesionales no acompañaron el aumento de estos costos, lo que dificulta sostener la actividad y garantizar la atención habitual.

Desde el Colegio de Médicos advirtieron que esta situación también podría perjudicar a los afiliados. La falta de una actualización adecuada de los valores que reciben los prestadores podría provocar que algunos profesionales abandonen el sistema, reduciendo las posibilidades de atención para miles de adultos mayores.

El reclamo se desarrolla en un contexto de dificultades para acceder a determinadas prestaciones, demoras en la asignación de turnos y problemas vinculados con la atención odontológica.

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A fines de septiembre, la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) realizó una suspensión de turnos programados durante 72 horas, aunque mantuvo la atención de urgencias. La medida estuvo vinculada con el rechazo a una propuesta de incremento salarial que los trabajadores consideraron insuficiente.

Frente a este escenario, la entidad médica reclamó mejoras en las condiciones laborales, el abastecimiento de medicamentos e insumos y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria para garantizar el funcionamiento de los servicios.

Además, solicitó la conformación de una mesa de diálogo entre las autoridades del PAMI, los organismos nacionales correspondientes y los representantes de las entidades profesionales, con el objetivo de encontrar soluciones al conflicto.

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La advertencia alcanza a los prestadores de toda la provincia de Buenos Aires y pone nuevamente en discusión las condiciones de funcionamiento de la obra social. Mientras tanto, los profesionales insisten en que garantizar una remuneración adecuada resulta fundamental para sostener la atención de los jubilados y pensionados.