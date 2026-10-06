El imputado tiene 66 años y es empleado de la empresa Aguas Bonaerenses. Luego de provocar un accidente con su camioneta Ford EcoSport, fue demorado algunas horas en la Comisaria Segunda ubicada en Punta Lara y después fue liberado

Ads

Como consecuencia del impacto, falleció Tadeo Ledesma, un recién nacido de solo 10 días, mientras que su hermana de 3 años sufrió heridas y debió ser trasladada al Hospital de Niños. Por este motivo, a la imputación por homicidio culposo se le sumó la de lesiones culposas.

Puede interesarte

La causa penal se tramita en la Fiscalía de delitos culposos N.º 10 de La Plata dirigida por Carlos Vercellone.

Luego del accidente vial, Yazmin Jaimon, mamá de Tadeo, publicó un emotivo mensaje en su cuenta personal de Facebook: “Mi vida, mami no estaba lista para esto, te arrancaron de mis brazos injustamente... Mi loquito de la tetita, tengo el alma partida. Solo dame fuerzas hijito que estoy destruida. Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo”.

En este sentido, la familia de la víctima llevará adelante un pedido de Justicia para que el caso no quede impune.

Ads

Ads