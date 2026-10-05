Un bebé de apenas 10 días murió luego de un grave accidente de tránsito ocurrido este domingo por la noche en la localidad bonaerense de Punta Lara, en el partido de Ensenada. En el choque varias personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 3 años.

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El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad municipales, y ocurrió al rededor de las 22:00 en la calle Almirante Brown entre 106 y 108, cuando por causas que son de materia de investigación, una camioneta Ford EcoSport colisionó contra un Volkswagen Up y un Fiat Fiorino.

De acuerdo a las fuentes policiales del caso, la EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado tras el accidente. A su vez en el Volkswagen UP, viajaba una familia, cuyos integrantes son Yasmín Jaimon, de 24 años, y sus hijos, J.L , de 3 años, y Tadeo Ledesma , de apenas 10 días.

Como consecuencia del choque, varios ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados para recibir asistencia médica, entre ellos los dos menores derivados al Hospital de Niños de La Plata. Aunque Tadeo Ledesma falleció como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

De acuerdo con el informe policial, los policías debieron resguardar al conductor de la EcoSport ante un grupo de personas que se acercaron tras el accidente. A su vez algunas personas arrojaron elementos contra los móviles policiales, provocándoles daños.

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La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó bajo intervención de la UFI N.º 10 de La Plata.

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