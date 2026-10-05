La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil tuvo repercusiones en la política bonaerense. Legisladores de La Libertad Avanza y el PRO expresaron su apoyo a Flávio Bolsonaro, mientras que dirigentes de Fuerza Patria acompañaron a Luiz Inácio Lula da Silva de cara a la segunda vuelta.

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Según informó Diputados Bonaerenses, con el escrutinio prácticamente concluido, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Lula alcanzó el 45,16%. Como ninguno consiguió la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, ambos volverán a competir el 25 de octubre.

Los respaldos a Bolsonaro

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, compartió la felicitación de Javier Milei al candidato brasileño y vinculó el resultado con el avance de las ideas libertarias en la región.

“La libertad sigue avanzando en Latinoamérica. Felicitaciones Flávio Bolsonaro por esta gran victoria en Brasil”, publicó.

Por su parte, el senador libertario Matías de Urraza, que participó de una comitiva de observación electoral, calificó la jornada como histórica. También planteó que Argentina y Brasil tienen una oportunidad para fortalecer sus relaciones mediante el comercio, las inversiones y el trabajo.

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Desde el PRO, la diputada Julieta Quintero Chasman celebró el desempeño de Bolsonaro y sostuvo que el resultado refleja un avance de las fuerzas de derecha en América Latina.

Fuerza Patria acompañó a Lula

En el oficialismo bonaerense, la diputada Lucía Iañez destacó el liderazgo regional de Lula y su vínculo con Argentina. Además, manifestó confianza en que el mandatario pueda revertir la diferencia en el balotaje.

“Tiene el liderazgo y la fuerza necesaria para afrontar y ganar el próximo balotaje”, afirmó.

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El senador Mario Ishii también expresó su respaldo y le deseó suerte al presidente brasileño y a su pueblo. A su vez, Mónica Macha, referente de Nuevo Encuentro, convocó a acompañar al candidato del Partido de los Trabajadores y reivindicó la autonomía latinoamericana.

La disputa también abrió un cruce en la política argentina. Mayra Mendoza compartió una fotografía de Daniel Scioli junto a Flávio Bolsonaro y cuestionó al funcionario del Gobierno nacional con una breve frase: “No más Sciolis”.

Con una diferencia de menos de dos puntos entre los principales candidatos, la definición de la presidencia brasileña mantiene la atención de los dirigentes bonaerenses por su impacto en la relación bilateral y en el escenario político regional.