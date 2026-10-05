El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió este lunes la continuidad de la obra pública provincial y señaló que, durante 2026, la gestión de Axel Kicillof lanzó 87 licitaciones por más de $270.000 millones.

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En su habitual conferencia de prensa, aclaró que la cifra corresponde únicamente a nuevas obras de ejecución provincial. No incluye los proyectos iniciados en años anteriores ni los trabajos financiados mediante convenios con los municipios.

Bianco reconoció que la inversión es menor que en otros períodos y atribuyó esa disminución a la caída de la coparticipación y de la recaudación bonaerense. También cuestionó al Gobierno de Javier Milei por la restricción de fondos.

“Si no podemos hacer más obra pública, no es porque es una decisión política, es por un tema de escasez de recursos que hoy tiene la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Obras en la Costa Atlántica

Entre los proyectos destacados, el ministro mencionó la licitación para convertir en autovía el tramo de la Ruta Provincial 11 entre Mar de Ajó y Pinamar. La intervención contempla una segunda calzada y tendrá impacto en los partidos de La Costa, General Lavalle, Pinamar y General Madariaga.

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También enumeró trabajos de repavimentación, bacheo y demarcación sobre distintos sectores de esa ruta, además de la ampliación y refacción del Hospital Subzonal de Miramar y los desagües pluviales de la Cuenca 5, en Mar Chiquita.

Intervenciones para reducir inundaciones y mejorar servicios

Bianco resaltó la continuidad de las obras para ampliar la capacidad del río Salado, con impacto en Alberti, Bragado y Chacabuco. Los trabajos forman parte del Plan Maestro Integral de la cuenca, destinado a mitigar las inundaciones.

A esa infraestructura sumó la construcción de puentes ferroviarios sobre el río Luján, en Campana y Pilar, y obras hidráulicas en los barrios Los Cachorros y Derqui, en Pilar.

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En materia energética, mencionó la ampliación de la Estación Transformadora Villa Lía, en San Antonio de Areco, y la construcción de una nueva estación en San Pedro para mejorar el abastecimiento eléctrico.

El listado también incluyó dos pasos bajo nivel y trabajos de construcción de un cuarto carril y repavimentación en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Al comparar la política provincial con la nacional, Bianco afirmó que unas 1.000 obras bonaerenses con financiamiento de Nación quedaron abandonadas desde la llegada de Milei a la Presidencia. Pese a las dificultades presupuestarias, aseguró que la Provincia mantiene en marcha su agenda de infraestructura.