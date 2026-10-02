Familiares, amigos y vecinos despidieron este viernes a Aixa Dana Mili, la joven de 20 años que fue encontrada muerta en su casa de Dique Luján, en el partido de Tigre. La ceremonia estuvo acompañada por un pedido de justicia mientras continúa la investigación por el femicidio.

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Aixa había denunciado previamente a su expareja por hechos de violencia y contaba con una medida de restricción. El hombre, identificado como Alejandro Daniel Sofía, quedó señalado como principal sospechoso del crimen y permaneció prófugo durante varios días.

Sofía finalmente fue localizado en la casa de su abuela, ubicada a unos 300 metros de la vivienda donde fue encontrada Aixa. De acuerdo con la fiscal Mariela Miozzo, ese domicilio ya había sido allanado durante la investigación, aunque en ese momento no habían encontrado al sospechoso. Los investigadores pudieron determinar posteriormente su ubicación mediante el análisis de sus telecomunicaciones.

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La detención generó momentos de tensión en el lugar, ya que un grupo de vecinos se concentró frente a la vivienda donde fue encontrado el acusado e intentó impedir que la Policía lo trasladara. Los efectivos debieron intervenir para contener a los manifestantes y completar el operativo.

Durante la despedida, los familiares de Aixa volvieron a reclamar justicia y cuestionaron las circunstancias que rodearon la fuga del sospechoso. También pidieron que se investigue si otras personas pudieron haberlo ayudado a permanecer oculto.

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La familia había señalado anteriormente que Aixa había sufrido situaciones de violencia y persecución por parte de su expareja. Según sus allegados, la joven había realizado denuncias antes del crimen y tenía una medida de protección.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía especializada en género de Tigre, que busca reconstruir los movimientos del acusado antes y después del asesinato y determinar si existió colaboración de terceros. El caso había generado además una movilización de familiares, amigos y vecinos en Dique Luján para reclamar justicia por la muerte de Aixa. La marcha comenzó frente a la vivienda de la joven y llegó hasta el puente de la localidad.

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