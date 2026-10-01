La Justicia investiga la muerte de una nena de 11 años que fue encontrada sin vida durante la madrugada de este jueves en una vivienda de Berazategui. Por el hecho fueron detenidos cuatro integrantes de su familia: su madre, su abuela y dos tíos maternos.

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El caso comenzó alrededor de las 2 de la madrugada, cuando efectivos del Comando de Patrullas se dirigieron a una casa ubicada en la zona de calle 19, entre 115 y 116, tras un llamado al 911.

En el lugar, la abuela de la menor manifestó ante los agentes que había encontrado a la niña ahorcada en el baño. A partir de esa versión, la investigación comenzó inicialmente bajo la hipótesis de un posible suicidio y fue caratulada como averiguación de causales de muerte.

Sin embargo, los primeros resultados de la autopsia modificaron el rumbo de la causa. Según la información preliminar, los médicos forenses detectaron lesiones compatibles con golpes en distintas partes de la espalda y signos de hemorragia interna.

Además, se encontraron lesiones que podrían ser compatibles con un abuso sexual previo, aparentemente de antigua data. A partir de estos hallazgos, los investigadores comenzaron a profundizar las medidas para establecer qué ocurrió antes de la muerte y determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

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Como consecuencia de los resultados preliminares, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios vinculados con el entorno familiar y dispuso la detención de cuatro mayores de edad: la madre, la abuela y dos tíos maternos de la víctima.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N° 3 de Berazategui, con intervención de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de esa localidad.

La causa pasó finalmente de una averiguación de causales de muerte a ser investigada bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte. Las detenciones forman parte de las medidas dispuestas en el marco de la investigación y las responsabilidades penales todavía deberán ser determinadas por la Justicia.

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