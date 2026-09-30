La provincia de Buenos Aires desplegará un amplio operativo para acompañar a los fieles que participen de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que se llevará a cabo este sábado 3 y domingo 4 de octubre. Se espera que alrededor de dos millones de personas participen de la tradicional caminata, que este año tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

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El dispositivo contará con la participación de distintos ministerios bonaerenses y estará destinado a brindar asistencia durante todo el recorrido. Entre las medidas previstas se encuentran hospitales móviles, ambulancias, personal médico, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, baños químicos, puestos de alimentación y puntos para el suministro de agua.

El Ministerio de Seguridad dispondrá efectivos de distintas áreas, patrulleros, motos, caballos y un helicóptero. También habrá drones de monitoreo, torres de iluminación y apoyo de Defensa Civil para reforzar la seguridad y la organización durante las 36 horas que dure la peregrinación.

En materia sanitaria, se instalarán hospitales móviles y ambulancias, además de un shock room móvil con personal especializado. También habrá un helicóptero sanitario y se reforzarán las guardias de hospitales provinciales y municipales de la Región 7 de Salud para atender posibles emergencias durante el recorrido.

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Los peregrinos también contarán con cinco puestos de alimentación, donde se distribuirán alimentos y agua, además de 80 baños químicos. El Organismo de Niñez y Adolescencia tendrá personal destinado al acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, mientras que se dispondrá un sistema para facilitar el encuentro de menores que puedan separarse de sus familias.

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El operativo incluirá además puntos de suministro de agua a través de ABSA, torres de iluminación y grupos electrógenos. El área de Transporte organizará la circulación y establecerá la prohibición del tránsito vehicular sobre la traza de la peregrinación, mientras que el Ministerio de Ambiente instalará puntos para la separación y reciclaje de residuos.

La caminata comenzará en el barrio porteño de Liniers y continuará durante unos 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Luján. En el trayecto, los peregrinos atravesarán los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

Para coordinar la asistencia funcionará un Centro de Operaciones de Emergencias en la Universidad Nacional de Luján, desde donde se seguirá el desarrollo de la peregrinación y se articulará la respuesta ante las distintas situaciones que puedan surgir. Una vez finalizada la caminata, los fieles participarán de las misas en el Santuario de Luján.

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La Peregrinación Juvenil a Luján se realiza de manera ininterrumpida desde 1975 y se encuentra entre las movilizaciones religiosas más numerosas del país. Este año, el operativo provincial buscará garantizar asistencia sanitaria, seguridad y servicios básicos durante todo el trayecto.