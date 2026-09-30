Los estudiantes de escuelas secundarias orientadas de la provincia de Buenos Aires podrán, a partir de cuarto año, sumar conocimientos vinculados al mundo del trabajo y acceder a certificaciones profesionales antes de finalizar sus estudios. La propuesta busca que los jóvenes puedan explorar diferentes áreas profesionales, capacitarse en oficios y profundizar esos conocimientos durante quinto y sexto año, sin abandonar la cursada habitual de la escuela secundaria.



PROYECTA PBA plantea una trayectoria progresiva. En cuarto año, los alumnos podrán participar del Módulo de Orientación Profesional (MOP), que tendrá una duración de 36 horas cátedra, equivalentes a 24 horas reloj, distribuidas en ocho encuentros presenciales.

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Durante esta primera etapa, los estudiantes podrán conocer distintas familias profesionales, identificar sus intereses y acercarse a las opciones de Formación Profesional y educación superior técnica disponibles en sus localidades.



A partir de quinto y sexto año, podrán acceder a distintos trayectos de Formación Profesional de acuerdo con sus intereses y con la oferta disponible en cada territorio. Entre las alternativas contempladas aparecen electricidad, soldadura, carpintería, mecánica de motos, cuidados y animación 3D, entre otras.



Un aspecto destacado es que la orientación que curse el estudiante en la escuela secundaria no limitará la elección del oficio o trayecto profesional.



Las actividades se desarrollarán bajo la modalidad denominada “Aula Expandida”, que permitirá que los alumnos realicen experiencias formativas en talleres y laboratorios de Centros de Formación Profesional (CFP) y Centros de Formación Profesional e Integral (CFPI).



Los trayectos tendrán una carga de entre 8 y 10 horas cátedra semanales, con al menos un día presencial obligatorio. También podrá existir una segunda jornada voluntaria destinada a la acreditación o certificación del módulo o trayecto.

Los módulos aprobados conservarán su validez dentro del sistema de Formación Profesional, lo que permitirá que los conocimientos adquiridos puedan ser reconocidos posteriormente y sirvan como base para acceder a nuevas certificaciones.



Desde la Provincia aclararon que el programa no reemplaza la escuela secundaria ni implica una salida anticipada del nivel. Las actividades serán incorporadas dentro de las instancias de Articulaciones Formativas y Formación Complementaria previstas por el Régimen Académico de la Educación Secundaria. Las escuelas y los centros de formación deberán coordinar horarios, asistencia, acompañamiento pedagógico, comunicación con las familias y acreditación de los aprendizajes, además de garantizar las condiciones de seguridad y la cobertura correspondiente.

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Actualmente, la provincia de Buenos Aires cuenta con 169 Centros de Formación Profesional, que ofrecen trayectos distribuidos en 23 sectores profesionales y certificaciones con validez nacional.



Según la información oficial, durante 2026 fueron planificados 200 dispositivos de Orientación Profesional en 23 regiones, con un alcance estimado de unos 4.000 estudiantes y 95 docentes orientadores acreditados. Para 2027, la proyección oficial apunta a alcanzar aproximadamente 6.000 estudiantes por ciclo, con más de 400 trayectos formativos disponibles.



El objetivo del programa es que los conocimientos adquiridos durante los últimos años del secundario puedan convertirse en parte de una trayectoria que continúe después del egreso, tanto mediante la Formación Profesional como a través de estudios superiores técnicos.

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