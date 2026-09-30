Las iniciativas fueron votadas durante la quinta sesión del año de la Cámara baja y ahora deberán ser giradas al Senado bonaerense para continuar con su tratamiento.

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Entre las medidas contempladas se encuentra la regulación de las gestiones de cobro, con el objetivo de evitar situaciones de hostigamiento y prácticas abusivas hacia los deudores. También se plantean mecanismos específicos para prevenir el sobreendeudamiento y brindar herramientas de protección a las familias.



Uno de los proyectos propone otorgar nuevas facultades a la Defensoría del Pueblo bonaerense para intervenir en procesos de reestructuración de deudas. Otra de las propuestas apunta a establecer un sistema de protección frente al endeudamiento, mientras que una cuarta iniciativa establece disposiciones vinculadas con las prácticas de cobranza y busca limitar el hostigamiento hacia quienes mantienen obligaciones impagas.



El debate estuvo atravesado por diferencias entre los bloques respecto del diagnóstico sobre el nivel de endeudamiento de las familias bonaerenses y las herramientas propuestas para enfrentarlo.



Con la aprobación en Diputados, los cuatro proyectos iniciarán ahora una nueva etapa legislativa en el Senado bonaerense, donde se definirá si avanzan hacia su eventual sanción definitiva.

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