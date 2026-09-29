La sesión está prevista para las 15:00 y llega después de un acuerdo alcanzado en comisiones para avanzar con cuatro iniciativas vinculadas al sobreendeudamiento de las familias. Los proyectos buscan establecer herramientas de prevención y mejorar la información disponible para quienes toman créditos para evitar prácticas abusivas.

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Las iniciativas fueron unificadas a partir de distintos proyectos que se encontraban en tratamiento y obtuvieron despacho en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor.



El paquete legislativo aborda distintos aspectos relacionados con el acceso al crédito y la situación de las personas que tienen dificultades para afrontar sus obligaciones financieras. Entre las propuestas aparecen modificaciones a las reglas para la contratación de créditos, mayores exigencias de información para los prestadores y medidas relacionadas con la publicidad y promoción de productos financieros. También se incorporan herramientas para prevenir situaciones de sobreendeudamiento y promover la educación financiera entre los consumidores.



El temario incluye también iniciativas vinculadas con salud, seguridad, justicia y protección de los consumidores, además de proyectos que cuentan con antecedentes parlamentarios en el Senado provincial. Entre ellos se encuentra la adhesión a la denominada Ley Nicolás, la creación de un Sistema Provincial de Gestión del Riesgo y una iniciativa relacionada con la prevención de hechos de violencia contra trabajadores de la educación y de la salud.



La sesión de este martes concentrará parte de la discusión legislativa bonaerense en una problemática que atraviesa a numerosos hogares: el acceso al crédito, las dificultades para afrontar las cuotas y las herramientas disponibles para prevenir situaciones de sobreendeudamiento.

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