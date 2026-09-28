La Justicia ratificó la suspensión de los aumentos en las tarifas eléctricas de la provincia de Buenos Aires y confirmó que la medida también alcanza a las cooperativas que prestan el servicio en distintos puntos del territorio bonaerense.

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La decisión fue adoptada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca, luego de una presentación de la Defensoría del Pueblo. La resolución inicial mencionaba a EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, pero ahora quedó aclarado que también están comprendidas las más de 200 cooperativas eléctricas.

El fallo estableció además que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) deberá comunicar formalmente la medida a todas las distribuidoras alcanzadas.

El esquema tarifario cuestionado había comenzado a aplicarse desde el 1° de agosto e incluía modificaciones en componentes provinciales de la factura, entre ellos el Valor Agregado de Distribución.

Con la suspensión vigente, las prestadoras deberán facturar con los valores anteriores al incremento. En los casos en los que los usuarios ya hayan abonado boletas con los nuevos montos, la diferencia deberá ser reconocida como saldo a favor en las próximas facturas.

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