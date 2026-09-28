El Gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó hasta el 31 de octubre el plazo para que las obras sociales nacionales puedan adherir al régimen especial destinado a regularizar las deudas que mantienen con los hospitales públicos bonaerenses.

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La medida fue dispuesta por el Consejo Provincial del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) mediante la Resolución N° 136-SAMO-2026 y extiende el plazo que originalmente vencía a fines de septiembre.



El régimen busca facilitar el pago de las prestaciones médicas brindadas por los hospitales públicos a pacientes que cuentan con cobertura de una obra social. Según datos difundidos por el Gobierno bonaerense, las obras sociales nacionales mantienen una deuda cercana a los $150.000 millones con el sistema sanitario provincial.



El plan alcanza a facturas impagas con más de 60 días de antigüedad, siempre que sobre esas deudas no se haya iniciado previamente un procedimiento de cobro ante la Dirección Provincial de Créditos Fiscales. Las entidades que adhieran podrán financiar las obligaciones determinadas por el SAMO mediante un esquema de cuotas. El proceso comienza con la presentación de la solicitud de adhesión y la documentación correspondiente.



Una vez analizados los registros contables, se determina el monto de la deuda. La obra social cuenta posteriormente con un plazo para realizar observaciones o impugnaciones antes de avanzar con la firma del convenio de pago. La firma del acuerdo implica el reconocimiento expreso e irrevocable de la deuda, según las condiciones establecidas por el régimen.



Desde la Provincia señalaron que el objetivo del programa es recuperar recursos que corresponden al sistema público de salud por las prestaciones realizadas a afiliados de obras sociales.



Con la nueva prórroga, las obras sociales nacionales tendrán tiempo hasta el 31 de octubre para adherir al régimen especial y avanzar en la regularización de las obligaciones pendientes con los hospitales bonaerenses.

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