Instituciones y organizaciones de la provincia de Buenos Aires tienen la posibilidad de acceder a plantines hortícolas gratuitos para poner en marcha o fortalecer espacios destinados a la producción comunitaria de alimentos.

Ads

La convocatoria forma parte del programa Huerta Urbana Bonaerense, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial, y permanecerá abierta hasta el 2 de octubre. Podrán participar clubes, escuelas, asociaciones y otras instituciones que ya cuenten con una huerta comunitaria o tengan previsto desarrollarla.

Uno de los requisitos es disponer de un espacio de al menos 40 metros cuadrados destinado a la huerta. La inscripción se realiza de manera online y se permite presentar una solicitud por institución o domicilio. Además de los datos de la entidad y la ubicación del proyecto, se deben incorporar fotografías del lugar.

Para la temporada primavera-verano está prevista la distribución de entre ocho y diez variedades, cuya disponibilidad puede variar. Entre ellas se encuentran tomate, pimiento, lechuga, acelga, puerro, cebolla de verdeo, perejil y albahaca. La cantidad asignada estará relacionada con las dimensiones declaradas de cada huerta.

Las entregas se desarrollarán durante octubre y noviembre en diferentes puntos de la provincia. Al momento de completar la solicitud, los interesados podrán seleccionar el lugar de retiro más conveniente y, posteriormente, recibirán por correo electrónico la información correspondiente al día y horario.

Ads

Además de la entrega de plantines, la propuesta contempla herramientas de capacitación sobre producción agroecológica, cuidado del suelo, compostaje, planificación de huertas y manejo de plagas, con el objetivo de acompañar el desarrollo de estos espacios.

La presentación del formulario no garantiza automáticamente el acceso a los plantines. Una vez evaluadas las solicitudes, las instituciones seleccionadas serán notificadas para avanzar con la entrega.

Quienes quieran participar podrán inscribirse hasta el 2 de octubre a través del formulario online del programa Huerta Urbana Bonaerense, disponible en la plataforma Mi MDA del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia. Para consultas, también se encuentra habilitado el WhatsApp 221 6993718.

Ads