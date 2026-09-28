Un grave episodio de violencia ocurrido durante la madrugada del domingo generó conmoción en General Belgrano, luego de que un joven resultara gravemente herido tras una pelea a la salida de un boliche.



Según información publicada por medios locales, la víctima de 23 años fue asistida inicialmente en el Hospital Municipal de General Belgrano y posteriormente trasladada a un centro de mayor complejidad debido a la gravedad de su cuadro. Según trascendió, Rodrigo Gomez se encuentra en terapia intensiva con un derrame en la cabeza, además de una fractura detrás del oído.



La investigación avanzó en las últimas horas con la detención de una persona que habría sido señalada como presunta responsable de la agresión. Por el momento, la Justicia busca determinar cómo se inició la pelea, quiénes participaron y cuál fue la secuencia exacta de los hechos.



La causa continúa en investigación y se espera que en las próximas horas puedan conocerse nuevos detalles sobre la evolución de la víctima y la situación procesal del detenido.

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