Ocho personas fueron detenidas luego de una serie de allanamientos ordenados por la UFI N° 2 de Pilar en el marco de una investigación por el robo de caballos de raza.

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El operativo incluyó cinco procedimientos, en su mayoría ejecutados en el partido de Moreno por personal de la DDI San Isidro y la SubDDI Pilar. Durante los registros, las fuerzas de seguridad arrestaron a seis hombres y dos mujeres, además de incautar armas de fuego, varias con la numeración limada, municiones, restos animales y herramientas de carnicería. Uno de los implicados contaba con tres pedidos de captura activos.

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Las pesquisas comenzaron a raíz de denuncias presentadas por dueños de campos ubicados sobre la Ruta 28, en el límite entre Pilar y General Rodríguez, así como en zonas de la Ruta 25, donde se reportó la desaparición de yeguas y equinos de polo. Organizaciones dedicadas a la protección animal, como la Asociación Contra el Maltrato Animal (ACMA), ya habían alertado sobre el incremento de esta modalidad en la zona.

En una intervención paralela, el Comando de Prevención Rural (CPR) de Cañuelas logró recuperar cinco caballos de polo robados tras un allanamiento realizado en Paso del Rey, Moreno, donde se detuvo a un sospechoso. Uno de los animales, sustraído meses atrás en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, fue rastreado y localizado mediante un microchip de identificación implantado en el cuello.

Fuente: Dib

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