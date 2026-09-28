El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una ampliación de $1.114 millones en el presupuesto destinado al área de ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo con una modificación de las partidas correspondientes al Presupuesto 2026.

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La decisión se enmarca en el esquema presupuestario vigente para este año, establecido por la Ley N° 15.557, que contempla las asignaciones de recursos para las distintas áreas de la administración bonaerense.



El refuerzo alcanza al área que depende del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, cartera que concentra distintos programas vinculados con el desarrollo científico y tecnológico en territorio bonaerense.



La ampliación presupuestaria implica un incremento de los fondos disponibles para afrontar programas y políticas vinculadas con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.



La administración provincial viene realizando modificaciones presupuestarias durante el ejercicio 2026 para adecuar las partidas a las necesidades de las distintas jurisdicciones y programas. La Dirección Provincial de Presupuesto Público es el organismo encargado de intervenir en la formulación, programación y ejecución presupuestaria de la Provincia. Entre las políticas que dependen del área se encuentran iniciativas relacionadas con la promoción de la investigación científica, el desarrollo de proyectos de innovación y el vínculo entre el sistema científico, tecnológico y productivo.



El Presupuesto General de la Provincia para 2026 fue aprobado mediante la Ley N° 15.557. A lo largo del año, el Poder Ejecutivo puede realizar modificaciones y adecuaciones de las partidas dentro de las facultades previstas por la normativa vigente. Las modificaciones presupuestarias requieren la intervención de los organismos provinciales correspondientes, entre ellos la Dirección Provincial de Presupuesto Público y la Contaduría General de la Provincia, según el tipo de operación.



El área de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica también recibió durante el año modificaciones presupuestarias destinadas a incorporar programas y recursos específicos. Entre ellos figura el programa de Proyectos Federales de Innovación, incluido dentro del presupuesto provincial.

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Con esta nueva ampliación, la Provincia refuerza los recursos destinados al sector científico y tecnológico y actualiza las partidas disponibles para el desarrollo de las políticas previstas para lo que resta del ejercicio 2026.

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