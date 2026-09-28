El 44% de los alumnos de primer grado evaluados en escuelas bonaerenses presentó exceso de peso, según los resultados del programa Salud Escolar Bonaerense. Del total, un 27% fue identificado con sobrepeso y otro 17% con obesidad, por lo que los casos fueron derivados para una segunda evaluación médica.

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La iniciativa, impulsada por los ministerios provinciales de Salud y Educación, alcanzó durante su primer año a 38.885 alumnos de 1.819 establecimientos educativos. Esto representa controles en el 43,7% de las escuelas estatales alcanzadas por el programa. Además, durante las jornadas se aplicaron 17.115 vacunas correspondientes al calendario oficial.

Los controles también permitieron detectar otras necesidades de atención. El 32% de las derivaciones fueron a odontología y, dentro de ese grupo, la mitad de los chicos presentaba caries. Las consultas oftalmológicas representaron el 22,2%, mientras que un 18,8% necesitó completar su esquema de vacunación y un 8,8% fue derivado para atención nutricional.

El programa busca identificar de manera temprana problemas de salud, acompañar el crecimiento de los estudiantes y fomentar hábitos saludables desde los primeros años de escolaridad.