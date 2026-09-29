En un escenario de presión sobre los recursos municipales, 19 intendentes bonaerenses firmaron convenios con el gobernador Axel Kicillof para acceder a financiamiento del Banco Provincia destinado a la compra de maquinaria, vehículos y equipamiento.

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En total, los acuerdos alcanzan los $7.855 millones y se instrumentan a través de distintas líneas de la banca pública bonaerense. El objetivo es facilitar a los municipios la incorporación de bienes para obras públicas, servicios urbanos, salud y seguridad.

La principal herramienta es la Línea Municipios 2026 de Provincia Leasing, que permite financiar hasta el 100% del valor de los bienes, con un plazo de hasta 48 cuotas. Entre los equipos contemplados aparecen maquinaria vial, vehículos y equipamiento para salud, seguridad, construcción y servicios urbanos.

“En este contexto tan complicado para todos, seguimos poniendo todas las herramientas del Banco Provincia a disposición de los municipios para la compra de maquinarias y bienes de capital”, señaló Kicillof.

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El gobernador destacó además que los municipios fueron incorporando responsabilidades en áreas como salud, educación, obra pública y acceso a la tierra, y planteó que los convenios buscan acompañar esas funciones.

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Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, remarcó que la financiación también apunta a la adquisición de maquinaria y herramientas vinculadas a la prevención frente a posibles impactos climáticos.

Los convenios fueron suscriptos por intendentes de Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Bolívar, Coronel Pringles, Las Flores, Malvinas Argentinas, Magdalena, Marcos Paz, Monte Hermoso, Pergamino, Roque Pérez, Tres Arroyos y Villarino.

Además, otros municipios firmaron acuerdos con Provincia Microcréditos para financiar a emprendedores y trabajadores independientes mediante créditos a tasa subsidiada. Entre ellos figuran Avellaneda, Colón, Daireaux, General Las Heras, Quilmes y Marcos Paz.

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Fuente: Dib