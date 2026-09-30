La provincia de Buenos Aires declaró Visitante Ilustre a León XIV, en el marco de la visita apostólica que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La distinción, oficializada en el Boletin Oficial, fue otorgada por el gobierno bonaerense como parte de los preparativos para uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más relevantes del año.

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La decisión busca reconocer la figura del líder de la Iglesia Católica y su trascendencia a nivel mundial, además de destacar el impacto que tendrá su presencia en territorio bonaerense.

La visita del Pontífice incluirá actividades en distintos puntos del país y tendrá una escala central en la provincia de Buenos Aires, particularmente en Luján, donde se espera una multitudinaria convocatoria de fieles. En ese contexto, el gobierno de Axel Kicillof ya viene coordinando junto a diversas autoridades los aspectos organizativos, de seguridad y logística necesarios para recibir al Papa.

La declaración de Visitante Ilustre se suma a una serie de reconocimientos y acciones institucionales impulsadas en vísperas de la llegada del Papa, cuya visita genera expectativa tanto en ámbitos religiosos como políticos y sociales.

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