El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires anunció una medida de fuerza contra IOMA que implicará la suspensión de la atención a sus afiliados durante 24 horas.

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La protesta se realizará este viernes 2 de octubre y afectará únicamente a pacientes de la obra social bonaerense cuyos profesionales decidan adherir. El reclamo se originó por la falta de pago total o parcial de honorarios correspondientes a prestaciones efectuadas en junio, julio y agosto.

Desde la entidad profesional señalaron que las demoras en el cobro afectan directamente las condiciones laborales de los psicólogos y cuestionaron que los pagos no se realicen dentro de los plazos establecidos.

A pesar de esta situación, remarcaron que los prestadores vienen sosteniendo la atención de sus pacientes, aunque advirtieron que la continuidad de esta problemática podría poner en riesgo el desarrollo regular de los tratamientos de salud mental.

La jornada de protesta se extenderá durante todo el viernes y tendrá como objetivo visibilizar el conflicto y exigir a IOMA la regularización de las sumas adeudadas.

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El reclamo de los psicólogos se suma además a planteos realizados por otros profesionales y prestadores que vienen denunciando dificultades y retrasos en los pagos por parte de la obra social provincial.