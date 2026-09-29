El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad, realizó el llamado a licitación para la transformación en Autovía del tramo de la Ruta Provincial 11 entre Mar de Ajó hasta Pinamar.

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Se trata de la Licitación Pública Internación Nº 1 que estima un presupuesto de $153.994 millones divididos en dos lotes. El lote 1, demandará $74.988 millones, mientras que el lote 2 se estima un costo de $79.006 millones. Cada tramo se podrá ejecutar en un plazo de 540 días, mientras que la apertura de sobres se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en el edificio de l Casa Central de Vialidad.

La obra recibirá financiamiento mixto, a través de fondos provinciales y de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una vez finalizada, esta autovía pasará a formar parte de la concesión de la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), dependiente del MISP.

Gabriel Katopodis explicó “Esta es una obra estratégica para la costa atlántica bonaerense. La misma genera más seguridad vial, menos tiempo de viaje y más desarrollo para el turismo y el comercio de toda la región”.

“Es parte de la intervención sobre todo el corredor de la Ruta 11, Vamos a renovar casi 300 kilómetros entre Esquina de Crotto y Mar del Plata. Quienes ya viajan por la doble vía saben lo que cambió. Menos tiempo en la ruta y más tranquilidad para las familias”, enfatizó el ministro.

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Además, agregó: “Mientras el Gobierno nacional paraliza las rutas y las entrega en concesiones que apenas cortan el pasto a cambio de sumar peajes y aumentar tarifas, en la Provincia defendemos a los vecinos, vecinas y turistas. Son dos modelos. Nosotros elegimos hacer”.

La intervención consistirá en la construcción de una segunda calzada y la repavimentación de la ruta existente en una extensión total de 48 km, entre los km 345 y 393 de la RP 11. La obra recorrerá los municipios de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar, y se ejecutará en dos tramos desde el km 345 hasta el km 370 y el segundo desde el km 370 hasta el km 393.

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En tanto, el administrador de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano, destacó: “Estamos muy orgullosos de poder licitar esta obra que tiene múltiples beneficios, ya que no sólo va a colaborar al fortalecimiento de las economías regionales, sino que también tendrá un enorme impacto a nivel provincial y nacional, dado que en temporada alta miles de turistas viajan hacia la Costa Atlántica utilizando la Autovía Nº11”.

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Y agregó: “Tuvimos la oportunidad de trabajar este proyecto en profundidad, primero con una consulta pública en Mar de Ajó, donde los vecinos se acercaron con sus propuestas, observaciones e inquietudes. Y luego, con un encuentro reciente junto al ministro Katopodis y otras autoridades, donde pudimos profundizar en las características principales de la intervención”.

Luego de la licitación, se prevé realizar la evaluación de las ofertas presentadas; la adjudicación y la firma del contrato; y se estima que la obra se desarrolle a partir de marzo de 2027.

La ejecución de esta intervención permitirá completar 287,2 km de autovía entre Esquina de Crotto (Tordillo) y Mar del Plata (Gral. Pueyrredon), y contribuirá a mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de viaje y elevar el nivel de servicio del tránsito regional. Asimismo, es una ruta clave para la actividad turística y económica de la región y para el acceso a la salud, educación, servicios de emergencias, entre otros, especialmente en los meses de verano cuando se multiplica la población en los balnearios de la costa.

La Ruta Provincial 11 cuenta con una extensión total de 583 km, se ubica al este de la Provincia, bordea las costas del Río de la Plata y el Océano Atlántico y atraviesa 17 municipios, uniendo Punta Lara y Mar del Sur.