Kicillof cuestionó el fallo de la Corte: “El fallo de la infamia”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires criticó con dureza la decisión de la Corte vinculada a la venta de tierras a extranjeros y acusó al Gobierno nacional de impulsar una política que, según sostuvo, afecta la soberanía argentina y favorece intereses extranjeros.
A través de una publicación en la red social X, el gobernador bonaerense calificó la resolución como “el fallo de la infamia” y afirmó que se trata de una medida “gravísima” que impacta sobre la soberanía nacional y la voluntad popular.
En su mensaje, Kicillof recordó las movilizaciones realizadas semanas atrás en rechazo a iniciativas relacionadas con recursos y territorios nacionales. En ese sentido, señaló que el oficialismo nacional no logró avanzar con determinadas propuestas en el Congreso y sostuvo que ahora busca hacerlo por la vía judicial.
“Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, expresó el gobernador, quien además denunció un supuesto intento de “legalizar la entrega y el saqueo”.
Las críticas también estuvieron dirigidas a Javier Milei. Kicillof cuestionó el discurso del presidente respecto de la causa Malvinas y aseguró que detrás de las posiciones oficiales existe la intención de “entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”.
“¡Argentina para los argentinos!”, cerró su mensaje Axel Kicillof.