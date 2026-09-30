A través de una publicación en la red social X, el gobernador bonaerense calificó la resolución como “el fallo de la infamia” y afirmó que se trata de una medida “gravísima” que impacta sobre la soberanía nacional y la voluntad popular.

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EL FALLO DE LA INFAMIA

La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular.

Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno “Nacional” tuvo que retirar su… — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 30, 2026

En su mensaje, Kicillof recordó las movilizaciones realizadas semanas atrás en rechazo a iniciativas relacionadas con recursos y territorios nacionales. En ese sentido, señaló que el oficialismo nacional no logró avanzar con determinadas propuestas en el Congreso y sostuvo que ahora busca hacerlo por la vía judicial.

“Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, expresó el gobernador, quien además denunció un supuesto intento de “legalizar la entrega y el saqueo”.

Las críticas también estuvieron dirigidas a Javier Milei. Kicillof cuestionó el discurso del presidente respecto de la causa Malvinas y aseguró que detrás de las posiciones oficiales existe la intención de “entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”.

“¡Argentina para los argentinos!”, cerró su mensaje Axel Kicillof.

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