Una joven de 20 años fue encontrada muerta en su casa ubicada en la localidad de Dique Luján, en el partido de Tigre. La víctima, identificada como Aixa, fue hallada por su padre, que regresaba de trabajar. Según confirmaron los familiares de la victima, estaba ahorcada y semidesnuda.

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El principal sospechoso es Alejandro Daniel Sofía, su pareja de 25 años, quien tenía múltiples denuncias previas por violencia y había salido de la cárcel hace apenas dos meses antes de que ocurra el hecho fatal.

El presunto agresor, subió un video a las 5 de la mañana a sus redes sociales despidiéndose de sus amigos y a partir de entonces se encuentra prófugo.

La víctima y el acusado mantenían un noviazgo desde hacía poco más de un año. Aunque la joven le había dicho a su familia que se habían separado, una allegada confirmó que habían retomado el vínculo.

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Aixa ya había denunciado a Sofía por violencia de género. Algunos testigos aseguraron haber visto en varias oportunidades como él la ahorcaba y la agredía en la vía pública.

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Hace meses, la víctima había publicado en Facebook un alarmante mensaje: “La denuncia está hecha. Tiene una perimetral y no puede estar a menos de 300 metros cerca de mí". Sin embargo, la última denuncia formal que se presentó este año fue retirada.

Lo cierto es que por razones que aún se desconocen, Sofía volvió a contactarla. Y este martes por la noche, cuando la joven estaba sola en la casa donde vivía con su papá, fue atacada y asesinada.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo.

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