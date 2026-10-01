Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renovó sus promociones para octubre y anunció nuevos beneficios para sus usuarios. Durante todo el mes habrá descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, pet shops, marcas seleccionadas, librerías, farmacias y otros establecimientos adheridos.

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Entre las principales promociones se encuentra el 20% de descuento en comercios de cercanía, disponible de lunes a viernes, y el 40% de reintegro en ferias y mercados bonaerenses, todos los días.

Además, continúan los beneficios para gastronomía, pet shops, universidades, eventos, entidades educativas y clubes. También habrá promociones especiales en librerías, farmacias y perfumerías, junto con descuentos exclusivos en Mostaza.

La novedad de octubre: descuentos en supermercados

Una de las principales novedades del mes está vinculada con los supermercados. Cuenta DNI incorpora un 20% de descuento, sin tope de reintegro, para quienes abonen con tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia mediante la modalidad NFC.

A su vez, se mantienen los beneficios vigentes en otras cadenas de supermercados y las opciones de financiación en cuotas sin interés para compras realizadas en comercios adheridos.

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Todos los descuentos de Cuenta DNI en octubre

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Se alcanza con compras de $15.000. Pet shops: 30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $26.650.

30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $26.650. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Se alcanza con consumos de $32.000.

25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Se alcanza con consumos de $32.000. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $50.000.

30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $50.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Se alcanza con compras de $15.000. Supermercados: hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de la provincia. Pagando con tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia mediante NFC.

hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de la provincia. Pagando con tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia mediante NFC. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope de $15.000 semanales. El beneficio está disponible los jueves y viernes.

Cuotas sin interés con tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI también ofrecen hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.

El beneficio aplica a compras realizadas mediante QR desde la aplicación y también a las compras efectuadas con tarjetas de crédito físicas emitidas por el Banco Provincia.

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