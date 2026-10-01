En los municipios bonaerenses que se encuentran fuera del área de concesión de Edenor y Edesur, las tarifas eléctricas son reguladas por las autoridades y organismos correspondientes a cada jurisdicción. Por este motivo, el aumento promedio informado a nivel nacional no implica necesariamente una suba de igual magnitud para todos los hogares de la provincia de Buenos Aires.

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La diferencia es especialmente relevante para los usuarios del interior bonaerense, donde las empresas distribuidoras y los marcos regulatorios son distintos de los que rigen en el AMBA.

¿Por qué suben las tarifas?

Según explicó el Gobierno, las medidas buscan contener el impacto de la suba de los precios internacionales de la energía sobre las facturas residenciales.

De esta manera, aunque los nuevos cuadros tarifarios implican aumentos desde octubre, se mantienen temporalmente determinados niveles de subsidios para evitar que el traslado de los costos energéticos sea mayor para los hogares.

En términos generales, las medidas establecidas para octubre combinan actualizaciones tarifarias con la continuidad de las bonificaciones, tanto para electricidad como para gas.

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