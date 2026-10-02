La convocatoria se conoció luego del reciente fallo de la Corte Suprema, que dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/23 y, de esta manera, habilitó la aplicación de la norma que había derogado las restricciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

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El DNU 70 vuelve al centro del debate

Uno de los principales objetivos de la sesión será intentar rechazar el DNU 70/23 en la Cámara baja. El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero Diputados todavía no había avanzado con su tratamiento.

Entre las consecuencias que tendría una eventual derogación se encuentra la restitución del régimen establecido por la Ley de Tierras Rurales. Esa normativa fijaba, entre otras condiciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.

Sin embargo, el DNU abarca numerosas áreas y su eventual rechazo no se limitaría a la cuestión de las tierras. La norma también modificó o derogó regulaciones vinculadas con sectores como alquileres, abastecimiento, comercio, transporte, salud y mercado inmobiliario.

Discapacidad y endeudamiento familiar

La agenda parlamentaria también contempla la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad, cuyo tratamiento fue impulsado durante las últimas semanas en las comisiones de la Cámara.

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A esto se suman iniciativas relacionadas con el endeudamiento y la morosidad de las familias, que avanzaron recientemente en comisión y que plantean distintas alternativas frente a las dificultades para afrontar esos compromisos.

La inclusión de estos temas forma parte de la estrategia de los bloques que impulsaron la convocatoria para intentar reunir el número de legisladores necesario para iniciar la sesión.

El desafío del quórum

Para que la sesión pueda comenzar, los diputados deberán alcanzar el quórum de 129 legisladores. Los espacios que firmaron el pedido no reúnen por sí solos esa cantidad, por lo que deberán alcanzar acuerdos con otros bloques.

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El pedido cuenta con el respaldo de sectores como Unión por la Patria, la izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, entre otros espacios.

La convocatoria tendrá además un contexto particular: ese mismo jueves 15 de octubre está prevista una nueva marcha federal universitaria, convocada en reclamo de mayor financiamiento para las universidades nacionales.

La sesión, en consecuencia, quedará sujeta a las negociaciones entre los distintos bloques durante los próximos días para definir si existen los consensos necesarios para abrir el debate en el recinto.