La investigación por el femicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años encontrada muerta en su vivienda de Dique Luján, tuvo este jueves un avance clave con la detención de Alejandro Daniel Sofía, señalado como el principal acusado por el hecho.

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La captura se produjo después de una intensa búsqueda que se había iniciado tras el hallazgo del cuerpo de la joven. Sofía era buscado por la Justicia y estaba bajo la mira de los investigadores por sus antecedentes de violencia de género contra Aixa.

Durante las horas previas, familiares, amigos y vecinos habían realizado una movilización en Dique Luján para reclamar justicia y exigir que el sospechoso fuera localizado. La protesta reunió a una importante cantidad de personas y se desarrolló en medio de un fuerte clima de indignación.

Tras conocerse la detención, se registraron disturbios y momentos de tensión en la zona. Personal policial reforzó el operativo para contener la situación y evitar nuevos incidentes mientras continuaban las actuaciones vinculadas a la captura.

Aixa había sido encontrada sin vida por su padre dentro de su vivienda. El cuerpo estaba ahorcado y semidesnudo, y una de las hipótesis de los investigadores apunta a que la escena pudo haber sido modificada para intentar simular un suicidio.

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El acusado ya había sido denunciado anteriormente por la joven por lesiones y amenazas. Además, había permanecido detenido por una de esas causas y recuperado la libertad meses antes del crimen.

Antes de desaparecer, Sofía también habría publicado un video de despedida y enviado mensajes a personas de su entorno, elementos que fueron incorporados a la investigación.

La causa es investigada como homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

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