El turismo bonaerense atraviesa un escenario de presupuestos más ajustados y estadías cada vez más cortas. Según un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), en lo que va de 2026 viajaron por la provincia 8,2 millones de personas, un 1,2% menos que durante el mismo período del año pasado, mientras que el consumo cayó 25,4%.

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Pese a la baja, los principales destinos mantienen niveles de ocupación superiores al 75%. La Costa Atlántica y los corredores serranos de Tandil y Sierra de la Ventana sostienen movimiento, aunque con visitantes que permanecen menos tiempo y gastan menos durante sus estadías.

El fenómeno se repite en distintos puntos de la provincia. El relevamiento advierte sobre estadías más breves, menor gasto, una fuerte estacionalidad y problemas de infraestructura vial y accesos. También señala la falta de estadísticas homogéneas y una escasa integración entre destinos cercanos.

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Durante las vacaciones de invierno, la tendencia quedó expuesta con mayor claridad: entre el 17 y el 26 de julio se movilizaron unos 296.000 turistas por la provincia, un 21,2% menos que en 2025 y un 31,1% menos que en 2023. El dato contrasta con los 4,6 millones de personas que viajaron a nivel nacional durante ese receso.

“La discusión turística ya no puede quedarse en cuántos visitantes llegan. Hay que mirar cuántas noches permanecen, cuánto consumen y qué efecto real tiene ese movimiento sobre el comercio, la gastronomía y el empleo local”, sostuvo Pedro Perrotta, presidente del ODE.

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En Mar del Plata, el sector privado estimó que durante las vacaciones de invierno llegaron más de 200.000 turistas, con una ocupación hotelera del 61%. En Villa Gesell, Pinamar y Cariló, en tanto, el promedio de ocupación alcanzó el 92%.

Otros destinos también reflejaron el cambio de comportamiento. Tandil llegó al 100% de ocupación durante Semana Santa, aunque con una alta rotación de visitantes y numerosas estadías de apenas una o dos noches. En Pehuén Co, las permanencias más frecuentes fueron de tres o cuatro días, con una fuerte concentración durante los fines de semana.

El turismo representa alrededor del 5,2% del producto provincial y reúne unos 130.000 puestos de trabajo y cerca de 11.000 empresas vinculadas al sector. Ante el panorama, funcionarios bonaerenses y representantes empresariales llevaron su preocupación al Congreso y reclamaron medidas para reactivar la actividad de cara al verano.

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La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, advirtió que fue “la peor vacación de invierno post pandemia” y anticipó un escenario complejo para la temporada de verano. También cuestionó la caída sostenida de la ocupación hotelera y del consumo.

Desde General Pueyrredón, el concejal Gustavo Pulti planteó que el sector enfrenta déficits “receptivo, comercial, de pernoctaciones y fiscal”, mientras que el presidente de la Cámara de Empresarios de Pinamar, Alfredo Baldini, reclamó una reducción de impuestos ante la caída de la rentabilidad.

Fuente: Diputados bonaerenses