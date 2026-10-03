La investigación por la muerte de Nerea Geraldine Pereira, la nena de 11 años encontrada sin vida en una vivienda de Berazategui, dio un giro definitivo luego de conocerse los resultados de la autopsia: la Justicia confirmó que fue víctima de un homicidio.

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El caso comenzó durante la madrugada del miércoles, cuando la Policía llegó a una casa ubicada en la calle 19 al 1500 tras un llamado al 911. En un primer momento, los familiares indicaron que la menor había sido encontrada ahorcada y la principal hipótesis apuntaba a un suicidio.

Sin embargo, los estudios forenses detectaron numerosas lesiones en el cuerpo de la víctima. La autopsia estableció que Nerea sufrió múltiples golpes y que una de las lesiones más graves fue la rotura de la aorta torácica, que le provocó un paro cardíaco secundario y un shock hipovolémico.

A partir de estos resultados, la investigación se concentró en el entorno familiar de la niña. Los principales acusados son su madre, su abuela y uno de sus tíos, quienes convivían con ella. Los investigadores también buscan determinar qué participación tuvo cada uno en los hechos.

La causa está en manos de la fiscal Gabriela Mateos, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Berazategui. Además del homicidio, los investigadores analizan la situación en la que vivía Nerea y las circunstancias que rodearon sus últimas horas.

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En los primeros estudios también aparecieron indicios compatibles con un posible abuso sexual de antigua data, un aspecto que continúa bajo investigación y requiere pericias complementarias.

Con los resultados de la autopsia, quedó descartada la primera versión sobre una muerte autoinfligida y la Justicia continúa reuniendo pruebas para establecer cómo ocurrió el crimen y determinar las responsabilidades de los familiares investigados.