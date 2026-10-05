El Gobierno de Axel Kicillof marcó diferencias entre los paros convocados por los gremios docentes con representación legal y las medidas de fuerza impulsadas por agrupaciones disidentes. En ese marco, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que podrían aplicarse descuentos salariales en determinados casos.

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“Hay de dos tipos; algunos que los lleva adelante el conjunto de los gremios validados legalmente y después hay de pequeñas agrupaciones que también llaman a paros que no se corresponden, porque no tienen la validación legal que corresponde”, explicó Bianco.

El funcionario señaló que entre esas agrupaciones se encuentran Suteba Multicolor, sector opositor a la conducción provincial, y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. Sobre la posibilidad de descontar los días no trabajados, aclaró que se trata de una decisión que corresponde a la Dirección General de Cultura y Educación.

La advertencia se produjo luego del paro de 24 horas realizado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por FEB, Suteba, Udocba y Amet, en reclamo de medidas frente a los episodios de violencia registrados en establecimientos educativos de la provincia.

Bianco aseguró que mantuvo conversaciones con dirigentes sindicales y que durante la última semana le fueron comunicadas “cuatro o cinco situaciones puntuales” vinculadas con hechos de violencia en escuelas. El ministro ubicó estos episodios dentro de un escenario social más amplio y sostuvo que también afecta a trabajadores de otros sectores.

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“Estamos viviendo en un marco de violencia, en donde lamentablemente no quedan exentos ni los docentes, ni los médicos y los enfermeros de los hospitales, ni inclusive los efectivos policiales”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario bonaerense apuntó contra la administración de Javier Milei y atribuyó el escenario actual al modelo político y económico impulsado por el Gobierno nacional. “Es un clima de violencia, de insatisfacción. Y tiene que ver con el modelo de Milei”, afirmó.

Bianco también cuestionó el discurso del Presidente y sostuvo que la situación representa una problemática que debe ser abordada desde el Gobierno nacional. “Hasta 2023 no teníamos estos números de violencia generalizada. Estamos viviendo una complejidad muy grande. El que tiene que traer paz es el Presidente, y es el que dice barbaridades de periodistas, estudiantes. Se la pasa insultando”, concluyó.

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