Francisco Reddy, un policía que asesinó a su padre, su madrastra y a su hermano de doce años en un campo de Chascomús, fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. Por un crimen que ocurrió el 29 de diciembre 2023.

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Durante los alegatos la Fiscalía, a cargo de Juan Manuel Dávila, había pedido que el joven de 21 años fuera condenado a prisión perpetua. La acusación con las pruebas incorporadas en el juicio permitieron reconstruir el ataque y vincular al acusado con los asesinatos de Diego Reddy, de 44 años, María Eugenia Suárez de 47 e Ignacio Reddy de 12.

Por otro lado, la defensa cuestionó la investigación y sostuvo que la investigación fue “incompleta y sesgada”. El defensor del acusado, Diego González había planteado la posibilidad de que una tercera persona hubiera estado en el establecimiento rural al momento de los crímenes.

El triple crimen ocurrió entre las 18 y las 19:30 del 29 de diciembre de 2023, en la estancia Los Pinos, que se ubica a dos kilómetros de la Ruta 2, dentro de Chascomús.

La primera víctima fue María Eugenia Suárez, quien estaba en la cocina cuando recibió un disparo por la espalda efectuado a corta distancia. En la reconstrucción del hecho se supo que, el atacante se dirigió a un galpón ubicado a unos 60 metros de la casa, donde se encontraba Ignacio Reddy. Quien sufrió un disparo en el abdomen y varios golpes en la cabeza.

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La última victima fue Diego Reddy, que se encontraba a 200 metros del galpón. Y que recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el brazo.

Francisco Reddy fue detenido el 1° de enero de 2024. Durante un allanamiento a una camioneta Chevrolet S10, se encontró una escopeta Maheli calibre 22. Además, en las escenas de los crímenes fueron halladas vainas que, según las pericias incorporadas a la causa, correspondían a esa arma.

Para el fiscal Dávila, el ataque estuvo relacionado con cuestiones económicas y con conflictos dentro de la familia. A su vez la acusación también hizo hincapié en las explicaciones que Reddy habría dado después del triple crimen y en una maniobra que, según la hipótesis, buscaba instalar la idea de un secuestro extorsivo.

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La sentencia dictada este lunes, no incluye la posibilidad de la libertad condicional, por lo que la expectativa de condena es de 40 años.

Reddy fue condenado por los cargos de “homicidio calificado por el vínculo” respecto a su padre; “homicidio agravado por alevosía” en relación a su madre; y “homicidio simple” por el crimen de su hermano.

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