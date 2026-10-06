El gobernador bonaerense Axel Kicillof compartió este lunes en sus redes sociales un documento elaborado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y Cáritas Argentina, en el que se expresa preocupación por distintas medidas vinculadas al territorio nacional, los recursos naturales y la soberanía del país, especialmente con eje en la vigencia del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que deroga la Ley de Tierras Nº 26.737.

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Bajo el título “Por la defensa de nuestro territorio y el cuidado de nuestra soberanía”, el texto plantea una serie de cuestionamientos sobre decisiones adoptadas en los últimos meses y advierte sobre la necesidad de preservar el control nacional sobre áreas consideradas estratégicas. Entre otros puntos, las entidades manifiestan inquietud por la venta de tierras, la explotación de recursos naturales y el rol del Estado en la protección del patrimonio nacional.

Al difundir el comunicado en su cuenta de X, Kicillof se hizo eco de un planteo impulsado por sectores de la Iglesia Católica y organizaciones sociales que vienen alertando sobre el impacto de determinadas políticas económicas y regulatorias en el control de recursos estratégicos.

Por la defensa de nuestro territorio y el cuidado de nuestra soberanía Comunicado de Pastoral Social, Endepa y Cáritas 👇 https://t.co/ukHHB3MCEW — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 5, 2026

El documento sostiene que la defensa de la soberanía no debe limitarse a una cuestión territorial, sino que también involucra la protección de los bienes comunes, el ambiente, las comunidades locales y la capacidad del país para decidir sobre sus propios recursos. En ese sentido, llama a promover un debate amplio sobre el modelo de desarrollo y el destino de los activos estratégicos de la Argentina.

La publicación se da en un contexto de creciente discusión política sobre cuestiones vinculadas a la soberanía nacional. En las últimas semanas, distintos sectores expresaron posiciones encontradas respecto de la venta de tierras a extranjeros, la explotación de recursos naturales y la situación del Atlántico Sur, temas que volvieron a ocupar un lugar central en la agenda pública.

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Con su publicación, el gobernador volvió a posicionarse en un debate que combina cuestiones económicas, ambientales y geopolíticas, mientras continúa consolidando un discurso centrado en la defensa de los recursos nacionales y el rol del Estado en áreas estratégicas.

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