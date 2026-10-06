El Gobierno bonaerense advirtió que podrían aplicarse descuentos salariales por la adhesión a paros convocados por agrupaciones docentes que, según el Ejecutivo, no cuentan con la validación legal correspondiente. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, planteó esa distinción en un contexto de reclamos por hechos de violencia en las escuelas.

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El funcionario diferenció las medidas de fuerza impulsadas por los gremios reconocidos de aquellas organizadas por sectores disidentes, entre los que se encuentran Suteba Multicolor y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires.

Respecto de los posibles descuentos, Bianco aclaró que su aplicación es una definición que corresponde a la Dirección General de Cultura y Educación.

Las declaraciones se produjeron después del paro de 24 horas que el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) realizó el jueves pasado para reclamar por la violencia que sufren los trabajadores de la educación en los establecimientos.

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Reclamos por la violencia en las escuelas

Bianco señaló que mantuvo conversaciones con dirigentes sindicales, quienes le transmitieron la existencia de cuatro o cinco episodios puntuales durante la última semana.

El ministro sostuvo que esos hechos forman parte de un escenario de violencia social más amplio, que también afecta al personal de salud y a los efectivos policiales.

En ese marco, vinculó la situación con el modelo político y económico del Gobierno de Javier Milei y cuestionó el discurso del Presidente hacia distintos sectores.

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Según planteó el funcionario bonaerense, el mandatario debería contribuir a reducir la tensión social. Sus declaraciones sumaron críticas al Gobierno nacional en medio de la preocupación de los gremios por las condiciones de trabajo y la seguridad en las escuelas.