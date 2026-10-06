El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires autorizó a los hospitales y otros establecimientos sanitarios bajo su órbita a descartar medicamentos elaborados por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. que permanecían bajo custodia.

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La medida fue formalizada mediante la Resolución N.º 7414-MSALGP-2026, firmada por el ministro Nicolás Kreplak y publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense. El procedimiento deberá cumplir con las normas sanitarias y ambientales vigentes, garantizar la trazabilidad de los productos y respetar las restricciones judiciales que correspondan.

El relevamiento incorporado al expediente identificó 2.764 registros de medicamentos e insumos en 98 establecimientos, entre hospitales de distintas categorías y Unidades de Pronta Atención (UPA). La planilla unificada reúne 4.463.951 unidades o cantidades de productos, con presentaciones que incluyen ampollas, comprimidos, frascos, sobres y soluciones.

Más de 83 mil ampollas de fentanilo

Entre los medicamentos relevados se encuentran 83.061 ampollas de fentanilo distribuidas en 13 establecimientos.

Las mayores cantidades informadas corresponden al Hospital San Roque de Gonnet, con 20.984 ampollas; el Hospital Alejandro Korn, con 16.661; el Hospital Eva Perón de San Martín, con 11.095; y el Hospital Alberto Balestrini, con 10.000.

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El inventario también incluye antibióticos, analgésicos, anestésicos, anticonvulsivantes, corticoides y otros insumos farmacéuticos. Entre los productos registrados aparecen dexametasona, gentamicina, noradrenalina, lorazepam, ketorolac y paracetamol.

Los antecedentes de la medida

La resolución provincial recoge las disposiciones adoptadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) contra ambas empresas.

Entre esos antecedentes figura el retiro del mercado de Fentanilo HLB, tras las actuaciones iniciadas por la detección de ampollas del lote 31202. Además, en el marco de una causa penal federal, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 de La Plata ordenó el secuestro de las ampollas correspondientes a los lotes 31202 y 31244.

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La ANMAT también dispuso la inhibición de las actividades productivas de ambas compañías y prohibió el uso, la distribución y la comercialización de todos los productos registrados a su nombre. Posteriormente, ordenó la baja de sus autorizaciones de elaboración.

Cómo se realizará el descarte

Cada establecimiento deberá organizar el descarte y la disposición final de los productos incluidos en su relevamiento, conforme al procedimiento aprobado por el Ministerio de Salud.

La tarea deberá ajustarse a las leyes provinciales que regulan los residuos patogénicos y especiales. También deberá garantizarse la trazabilidad de los medicamentos y comprobarse que no existan medidas judiciales que impidan su destrucción.

Según la documentación provincial, la disposición final segura busca proteger la salud pública y el ambiente frente a los riesgos que puede generar la conservación de medicamentos prohibidos o retirados de circulación sin un tratamiento adecuado.