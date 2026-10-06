El alquiler de una vivienda en la provincia de Buenos Aires representa cerca del 50% del salario, de acuerdo con un relevamiento citado por el asesor de la Gobernación, Agustín Simone. La cifra refleja un aumento respecto de 2023, cuando ese gasto demandaba alrededor del 35% del sueldo.

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Simone vinculó las dificultades para acceder a una vivienda con los bajos salarios, el elevado costo de la construcción y la falta de crédito. Según planteó, esa combinación limita las posibilidades de comprar y mantiene la presión sobre el mercado de alquileres.

El funcionario también sostuvo que la rentabilidad de los inmuebles destinados al alquiler ronda actualmente el 10% de su valor, frente al 4% o 5% que registraban anteriormente.

En su análisis, señaló que la demanda supera la disponibilidad de viviendas, por lo que las propiedades continúan encontrando inquilinos incluso con precios elevados.

El debate por las viviendas vacías

Simone puso el foco en las viviendas adquiridas como inversión que permanecen fuera del mercado de alquiler. En ese sentido, consideró necesario establecer un esquema tributario que desaliente mantenerlas vacías y otorgue beneficios a quienes las ofrezcan para uso habitacional.

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La propuesta apunta a ampliar la oferta en un contexto en el que el alquiler absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos.

Más propiedades concentradas en pocos titulares

Un informe de Inquilinos Agrupados, elaborado a partir de datos de ARBA, identificó a 104.584 personas con cinco o más inmuebles edificados en la provincia. Ese grupo reúne al menos el 14% de las propiedades relevadas.

El estudio también indicó que el 74,2% de los propietarios posee un solo inmueble. Sin embargo, quienes tienen dos o más unidades concentran, en conjunto, más de la mitad de las propiedades.

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A este escenario se suma el crecimiento de los hogares que alquilan: según los datos citados por la organización, pasaron de representar el 9,5% en 2001 al 19,3% en 2022.

Las cifras muestran una mayor participación del alquiler como forma de acceso a la vivienda, mientras su costo demanda una proporción creciente del salario bonaerense.