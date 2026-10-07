Alumnos y padres realizaron una protesta frente al Colegio Modelo Lomas, ubicado en la localidad de Lomas de Zamora, tras conocerse una denuncia por la creación y venta de imágenes falsas de alumnas desnudas creadas con Inteligencia Artificial (IA).

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Un grupo de estudiantes habría utilizado IA para modificar fotografías de unas 45 compañeras de tercer y cuarto año. Las mismas simulaban que estaban desnudas y fueron difundidas en sitios pornográficos y otras plataformas.

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Ante lo sucedido, familiares y alumnos, se presentaron en la puerta del establecimiento para realizar una sentada en reclamo de respuestas y exigieron que se tomen medidas. Uno de los principales cuestionamientos realizado por las familias fue una respuesta que habrían recibido por parte del colegio.

Según denunciaron, desde el colegio les habrían pedido que no hablaran del tema y como respuesta contra los alumnos involucrados, las autoridades mandaron una nota en el cuaderno de comunicaciones.

Este hecho generó preocupación entre las estudiantes y sus familias, las cuales reclaman que se investigue cómo fue que se obtuvieron esas imágenes, quienes fueros los partícipes responsables de esa creación y difusión del material, y además, reclaman saber que medidas se tomarán dentro de la institución.

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