Una red familiar que se dedicaba al trafico de cocaína fue desarticulada tras la detención de una pareja boliviana mientras realizaban una escala en el Aeroparque de Buenos Aires. Tras ser inspeccionados se les encontró 199 cápsulas de droga que tenían en el cuerpo.

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Este accionar fue descubierto por agentes de Gendarmería, quienes detectaron cómo integrantes de una familia ingresaban al país dosis de estupefacientes desde Bolivia y luego las llevaban hacia provincias patagónicas.

El transporte de la droga se realizaba mediante vía aérea y quienes cargaban con las sustancias se arriesgaban a llevar la droga en su organismo.

La investigación llevó a los gendarmes, en forma conjunta con la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a interceptar en el Aeroparque a un hombre y una mujer de nacionalidad boliviana.

De acuerdo a lo que se supo, la pareja abordó un vuelo comercial en el Aeropuerto de Salta con destino a la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz, y contaría con una escala en la Ciudad de Buenos Aires.

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Cuando fueron sometidos al escáner corporal en la terminal aérea porteña, los uniformados detectaron la presencia de elementos extraños alojados en sus tractos digestivos , por lo que fueron trasladados al Hospital Fernández.

Tras la asistencia médica, los involucrados evacuaron 199 cápsulas que contenían 2 kilos 465 gramos de clorhidrato de cocaína. A su vez, los agentes secuestraron 840.700 pesos, 500 dólares, 2.530 pesos bolivianos y dos teléfonos celulares.

El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de los estupefacientes y el de todos los elementos hallados, además de la detención de la pareja boliviana.

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