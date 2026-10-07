La Legislatura bonaerense dio un nuevo paso en el tratamiento de la denominada Ley Ema, una iniciativa que propone incorporar la ciudadanía digital y establecer mecanismos específicos para prevenir y actuar frente a situaciones de violencia en entornos virtuales que involucren a estudiantes.

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El proyecto fue aprobado por el Senado de la provincia de Buenos Aires con cambios respecto del texto que había recibido media sanción en Diputados. Por este motivo, deberá volver a la Cámara baja para que sean analizadas las modificaciones y, en caso de ser aceptadas, obtener la sanción definitiva.

La propuesta surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Moreno que murió en agosto de 2024 luego de la difusión sin su consentimiento de imágenes íntimas.

Uno de los principales puntos incorporados por el Senado es la creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, conocido como Programa EMA. Su alcance comprendería a estudiantes, docentes, personal no docente, directivos y familias de establecimientos públicos y privados.

El texto considera como formas de violencia digital, entre otras conductas, la obtención o difusión sin consentimiento de imágenes íntimas reales o creadas mediante inteligencia artificial, el acceso indebido a cuentas o dispositivos, el espionaje de la actividad virtual, la divulgación de datos personales y la circulación de material de abuso sexual infantil.

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También prevé incorporar dentro de la formación educativa contenidos relacionados con ciudadanía digital, consentimiento, privacidad, derechos digitales, prevención de delitos informáticos y utilización responsable, ética y crítica de la inteligencia artificial.

Además, establece la actualización de las guías y protocolos escolares para intervenir ante este tipo de situaciones. Entre las medidas previstas aparecen el cese de la vulneración, la preservación de pruebas digitales y mecanismos destinados a evitar la revictimización de los estudiantes.

La iniciativa contempla además capacitaciones obligatorias y continuas para el personal del sistema educativo, con el objetivo de brindar herramientas para detectar, prevenir y abordar episodios de violencia digital.

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Tras los cambios introducidos en el Senado, el proyecto deberá ser tratado nuevamente por la Cámara de Diputados bonaerense. Recién después de esa instancia podrá alcanzar su sanción definitiva.