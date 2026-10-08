Los peajes de las rutas hacia la costa atlántica bonaerense aumentarán un 8,8% a partir del viernes 9 de octubre. La actualización alcanza al Sistema Vial Integrado del Atlántico, administrado por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), y fue aprobada mediante la Resolución 760/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial.

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Con el nuevo cuadro tarifario, los vehículos de categoría 1 abonarán $8.600 en cada una de las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú. Para quienes utilicen el sistema de pago automático, el importe será de $8.507,95 por estación.

Así, viajar en automóvil desde La Plata hasta Mar del Plata por la Autovía 2 demandará $17.200 en peajes por tramo, al atravesar Samborombón y Maipú. El gasto de ida y vuelta ascenderá a $34.400, sin incluir combustible. Para quienes salgan desde la ciudad de Buenos Aires, se sumará el peaje de la autopista Buenos Aires–La Plata, cuyo costo en horario pico será de $5.100.

En otras estaciones del corredor atlántico, la tarifa para la categoría 1 quedará en $3.600 en Madariaga y $4.000 en Mar Chiquita.

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Para las categorías superiores, Samborombón, La Huella y Maipú tendrán tarifas de $17.100 para las categorías 2 y 3; $25.600 para la 4; $34.100 para la 5 y $42.600 para la 6.

En Madariaga, los valores serán de $7.200 para las categorías 2 y 3; $10.800 para la 4; $14.300 para la 5 y $17.900 para la 6. En Mar Chiquita, esas mismas categorías pagarán $7.900, $11.800, $15.700 y $19.600, respectivamente.

El ajuste fue solicitado por AUBASA el 20 de agosto y se calculó mediante el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), previsto en el contrato de concesión. Este mecanismo combina la evolución de los salarios, con una incidencia del 55%; los precios mayoristas, del 25%; y los precios al consumidor, del 20%, según los índices elaborados por el INDEC.

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La metodología de revisión trimestral se aplica desde 2024, tras su aprobación por parte de la Provincia y la realización de una audiencia pública. Los nuevos valores permanecerán vigentes hasta la próxima actualización.