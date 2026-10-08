El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en la incorporación de baterías de almacenamiento de energía para reforzar el sistema eléctrico durante los meses de mayor demanda. En ese marco, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mantuvo una reunión con el ministro consejero de la Embajada de la República Popular China en Argentina, Wang Xiaoxu.

Ads

Puede interesarte

Durante el encuentro se abordó la reciente licitación impulsada por la gestión de Axel Kicillof para adquirir equipamiento de la empresa Huawei, destinado a mejorar la calidad y la confiabilidad del suministro en zonas que podrían enfrentar dificultades durante jornadas de altas temperaturas.

También participaron el subsecretario de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gastón Ghioni, y el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Padín.

La iniciativa forma parte del Programa Provincial de Almacenamiento de Energía en Baterías, impulsado por la Subsecretaría de Energía y ejecutado a través de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA). Los sistemas se instalarán en Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

Ads

Estas localidades fueron seleccionadas a partir de simulaciones que identificaron posibles problemas en la calidad del servicio ante aumentos elevados de la demanda eléctrica durante el verano.

El programa reemplaza al anterior Plan Verano, que recurría a unidades móviles de generación para asistir a los municipios más afectados por los cortes de energía. Esos equipos funcionaban con motores de combustión y se instalaban de manera temporal durante las temporadas de mayor consumo.

En las próximas semanas, una delegación encabezada por Ghioni viajará a China para visitar la planta de Huawei y participar de las pruebas técnicas del equipamiento adquirido. La agenda también incluirá reuniones con empresas vinculadas a proyectos de energía solar, almacenamiento en baterías y carga para vehículos eléctricos que la Provincia y BAESA tienen en cartera.

Ads