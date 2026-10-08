Tras la aprobación de la ley por parte del Senado Bonaerense que establecen mecanismos para regular el uso de los celulares en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina expresó en un comunicado que cada institución debe tener autonomía frente a esta medida.

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"Cada institución educativa debe tener autonomía para decidir si prohíbe su utilización o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico”, expresaron.

Según explicó el secretario Ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, el aspecto central de la medida es que las escuelas cuenten con respaldo legal y herramientas concretas para hacer cumplir sus decisiones. "Una prohibición sin consecuencias claras ante su incumplimiento termina debilitando la autoridad institucional”, señaló el secretario.

En diciembre de 2025, la Legislatura bonaerense también aplicó normas para restringir el uso de dispositivos en los establecimientos primarios, tanto estatales como privados.

A su vez, de acuerdo a la evaluación que hacen desde la entidad que agrupa a más de 5.000 institutos de todo el país, “Medidas como la retención transitoria de un dispositivo pueden generar cuestionamientos y conflictos con las familias”, destacaron desde la institución. Y agregaron: "Cualquier regulación debe contemplar procedimientos y consecuencias expresamente habilitados por la normativa, que protejan tanto a estudiantes como a docentes y directivos”.

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Por otro lado, el secretario explicó que “las escuelas son espacios de aprendizaje, socialización y construcción de límites. Pero no podemos olvidar que los celulares son dispositivos que llegan a las instituciones desde el entorno familiar, cuya responsabilidad también resulta fundamental”.

Y por último desde la entidad, destacaron que “creemos que como sociedad nos debemos un debate mucho más profundo sobre el impacto de las redes sociales en niños, adolescentes y también adultos”.

"Es un desafío que excede ampliamente las paredes de la escuela”, concluyeron.

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