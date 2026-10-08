El senado bonaerense dio media sanción al proyecto que busca declarar a Bahía Blanca como Capital Provincial de la Inteligencia Artificial y la Innovación Tecnológica. La medida dará reconocimiento al desarrollo científico, académico y tecnológico que concentra desde hace años la cuidad.

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La iniciativa corresponde al legislador del partido Unión y Libertad, Sergio Vargas. Quien durante la sesión del Senado Bonaerense destacó que el proyecto “contó con respaldo de varias fuerzas políticas”. Y planteó que entre los objetivos se encuentra promover la articulación entre organismos provinciales, universidades e instituciones científicas. Como también entre organizaciones tecnológicas, municipios, empresas y organizaciones civiles.

En su declaración Vargas reconoció que varias ciudades bonaerenses reunían las condiciones para convertirse en polos de desarrollo de inteligencia artificial debido a la concentración de capacidades académicas, empresariales y tecnológicas, pese a esto, Bahía Blanca saca una ventaja frente a estas ciudades.

En sus fundamentos el legislador apuntó a la trayectoria de la Universidad Nacional del Sur, y del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación (ICIC), al que señaló como uno de los de los principales actores del ecosistema tecnológico y científico local.

El proyecto a su vez, destaca el crecimiento de las empresas dedicadas al desarrollo de software servicios informáticos, que según un estudio del IIESS UNS-CONICET, el sector genera más de 700 puestos de trabajo en Bahía Blanca.

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Por último, Vargas señaló que esta declaración es una manera de respaldar institucionalmente un ecosistema que ya funciona en la ciudad y que puede contribuir a atraer nuevas inversiones.

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