Las escuelas de la provincia de Buenos Aires, incluidas las de Mar del Plata, podrían incorporar un nuevo modelo de enseñanza basado en la presencia de dos docentes dentro de una misma aula. La propuesta fue presentada por la diputada bonaerense Luciana Padulo, de Fuerza Patria, y busca mejorar la calidad educativa mediante la implementación de la denominada “pareja pedagógica”.

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El proyecto plantea que dos maestros compartan de manera sistemática la responsabilidad de enseñar a un mismo grupo de alumnos. El objetivo es ofrecer una atención más personalizada, detectar dificultades de aprendizaje de forma temprana y fortalecer el acompañamiento durante las distintas etapas escolares.

La iniciativa contempla una implementación progresiva, con prioridad en primero y segundo grado de primaria, considerados fundamentales para la alfabetización. También apunta a reforzar dos momentos importantes: el paso del jardín de infantes a la escuela primaria y la transición de sexto grado al primer año de secundaria.

Además, se propone dar prioridad a los establecimientos ubicados en contextos de vulnerabilidad socioeducativa, donde las dificultades de aprendizaje y las necesidades de acompañamiento pueden requerir mayores recursos.

Uno de los aspectos centrales del proyecto está relacionado con la reorganización del personal docente. Para ello, Padulo propone modificar el artículo 21 del Estatuto Docente bonaerense, con el propósito de permitir que los maestros cuyos cargos queden disponibles puedan ser reasignados dentro del mismo establecimiento para trabajar bajo esta modalidad, sin perder sus derechos laborales.

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La propuesta surge en un contexto marcado por la disminución de la natalidad y sus consecuencias sobre la cantidad de estudiantes. Según los datos utilizados para fundamentar la iniciativa, los nacimientos en la provincia de Buenos Aires cayeron un 47,92% entre 2014 y 2023.

En esa misma línea, las proyecciones indican que la matrícula de educación primaria podría reducirse un 30,5% entre 2025 y 2030, pasando de aproximadamente 1,63 millones a 1,13 millones de alumnos.

Frente a este escenario, la legisladora considera que la reducción de estudiantes no debería traducirse necesariamente en una disminución de puestos de trabajo, sino que podría representar una oportunidad para redistribuir los recursos educativos y fortalecer la enseñanza.

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De esta manera, la pareja pedagógica permitiría aprovechar la disponibilidad de docentes para acompañar de manera más cercana a los alumnos, especialmente en aquellas instituciones que presentan mayores desafíos educativos.

Por el momento, la iniciativa es un proyecto de ley y todavía no está vigente. Su eventual aplicación dependerá del tratamiento y la aprobación correspondiente en la Legislatura bonaerense.