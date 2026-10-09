Luego de meses de trabajo, el pasado martes 6 de octubre el Senado Provincial dio media sanción al proyecto Paisaje Protegido, que se encuentra impulsado por la Asamblea Vecinal Salvemos las Sierras.

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La organización se creó a finales de 2023, con el fin de pedir la relocalización de un parque eólico que se proyectaba a construir sobre la sierra y que, de acuerdo a lo expresado por la asamblea, resultaba incompatible con la vida de los barrios que lo rodeaban, además de producir un grave impacto ambiental.

Tras meses de trabajo y una participación récord en una instancia de consulta pública, posteriormente el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires dictó un informe técnico negativo que hizo inviable el emplazamiento del parque.

Este proceso, según indicó la organización, despertó una mayor conciencia del valor del territorio compartido, a su vez permitió redescubrir la rica biodiversidad del lugar y reconocer la multiplicidad de actividades productivas, turísticas, educativas y deportivas que alberga el paisaje serrano.

En este sentido la Asamblea decidió avanzar con la solicitud de la declaración de Paisaje Protegido para la Sierra de La Peregrina y zona peri serrana, una figura legal con la que ya cuenta la vecina Laguna Brava (Balcarce). Y acercó el proyecto a la senadora Fernanda Raverta, quien lo presentó en la Legislatura bonaerense a principios de año y logró que, en la sesión del día 6 de octubre, el Senado provincial otorgara la media sanción.

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El próximo paso para la aprobación del proyecto será en la Cámara de Diputados, con el objetivo de contar con una ley de protección para uno de los espacios más visitados de la provincia.

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